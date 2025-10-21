Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан оформил план по экспорту халяль в официальный документ

17:10, 21.10.2025

Нынешний документ расширяет планы до 2030 года

Татарстан оформил план по экспорту халяль в официальный документ
Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана представило проект Плана мероприятий по развитию экспорта агропромышленной продукции, включая товары, произведенные по стандарту «Халяль». Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту, основной целью является повышение конкурентоспособности татарстанской продукции на мировом рынке. План включает развитие транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечение ветеринарного контроля и создание системы управления экспортными потоками.

Контроль за исполнением распоряжения будет возложен на вице-премьера — министра сельского хозяйства Марата Зяббарова. Власти отмечают, что реализация плана не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Напомним, ранее Татарстан уже заявлял о намерении удвоить экспорт халяльной продукции к 2025 году. Нынешний документ формализует эти планы и расширяет их до 2030 года, согласно распоряжению.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также