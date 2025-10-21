Татарстан оформил план по экспорту халяль в официальный документ
Нынешний документ расширяет планы до 2030 года
Правительство Татарстана представило проект Плана мероприятий по развитию экспорта агропромышленной продукции, включая товары, произведенные по стандарту «Халяль». Документ находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно проекту, основной целью является повышение конкурентоспособности татарстанской продукции на мировом рынке. План включает развитие транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечение ветеринарного контроля и создание системы управления экспортными потоками.
Контроль за исполнением распоряжения будет возложен на вице-премьера — министра сельского хозяйства Марата Зяббарова. Власти отмечают, что реализация плана не потребует дополнительных бюджетных расходов.
Напомним, ранее Татарстан уже заявлял о намерении удвоить экспорт халяльной продукции к 2025 году. Нынешний документ формализует эти планы и расширяет их до 2030 года, согласно распоряжению.
