Золотые резервы России достигли исторического максимума

19:47, 10.11.2025

Последний раз подобный высокий показатель фиксировался в феврале 1995 года, когда доля драгоценного металла составляла 43,9%

Фото: Реальное время

По данным Центробанка, доля золота в российских резервах достигла наивысшего показателя с зимы 1995 года. Стоимость золотого запаса приблизилась к отметке в $300 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

За последний месяц вложения в драгоценный металл увеличились на 6,2% и составили рекордные $299,8 млрд. Этот показатель устанавливает новый максимум уже третий месяц подряд.

Доля золота в общем объеме резервов выросла с 39,6% до 41,3%. Последний раз подобный высокий показатель фиксировался в феврале 1995 года, когда доля драгоценного металла составляла 43,9%. Однако тогда стоимость золотого запаса оценивалась значительно ниже — всего $5,5 млрд.

Напомним, что международные резервы России увеличились за октябрь на 1,76%.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБанкиБюджет

