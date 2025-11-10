Максимальный размер больничных выплат вырастет до 6,8 тыс. рублей

Это на 1 153 рубля больше текущего показателя

Соцфонд России анонсировал повышение максимального размера выплат по больничным листам в ближайшие годы. Уже в 2026 году максимальная сумма дневного пособия увеличится до 6 827 рублей, что на 1 153 рубля больше текущего показателя, сообщает ТАСС.

Согласно проекту бюджета фонда, повышение выплат продолжится и в последующие годы. В 2027 году максимальный размер дневного пособия составит 7 860 рублей, а к 2028 году достигнет 8 489 рублей. Увеличение выплат связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

Стоит отметить, что благодаря переходу на проактивный формат обслуживания в 2021 году и отказу от бумажных больничных листов Соцфонд теперь получает информацию об открытии и закрытии больничных напрямую от медицинских учреждений. Это позволяет оптимизировать процесс начисления пособий. Ранее сообщалось, что Соцфонд выплатил более 145 млрд рублей пособий беременным.

