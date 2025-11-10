В Госдуме опровергли информацию об отключении российского интернета

Поводом для комментария стали публикации о предполагаемом отключении России от внешнего интернета в случае вмешательства извне в выборы 2026 года

Фото: Михаил Захаров

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский выступил с официальным заявлением, опровергнув сообщения о возможном отключении российского сегмента интернета от зарубежных сервисов. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для комментария стали публикации о предполагаемом отключении России от внешнего интернета в случае внешнего вмешательства в выборы 2026 года. Депутат подчеркнул, что подобные меры не планируются и российские пользователи смогут продолжать пользоваться привычными иностранными ресурсами.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать <…> и умеем отделять вредоносный контент от полезного, — заявил Сергей Боярский.



Парламентарий выразил уверенность в том, что действующие методы защиты будут и дальше обеспечивать бесперебойный доступ российских пользователей к зарубежным сервисам.

Наталья Жирнова