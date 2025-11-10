«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» с Биро в составе
Ранее Брэндон Биро пропустил четыре игры казанской команды
«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» с Брэндоном Биро в составе. Казанская команда объявила игроков на «татарстанское дерби», которое стартует в 19:30 мск в Нижнекамске.
В составе произошли перестановки: в третьей тройке произошла полная замена — Брэндон Биро, пропустивший четыре последних матча, выйдет на лед вместо Алексея Пустозерова, а Артемий Князев сыграет вместо Константина Лучевникова.
«Ак Барс» после трех поражений подряд остался на втором месте Восточной конференции с 32 очками. «Нефтехимик» с 29 баллами идет на пятой позиции турнирной таблицы Востока.
