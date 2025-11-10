В Казани завершили первую фазу реставрации дома Баумгартена-Щербаковой

После завершения всех работ здание перейдет КФУ. Здесь планируется разместить Институт международных отношений

В центре Казани завершили первую фазу реставрации здания по адресу: ул. Карла Маркса, 43/10. Специалисты вернули памятнику архитектуры его исторический облик, сообщает Комитет по охране ОКН.

В ходе работ здание окрасили в серо-голубой цвет с белым декором. Сообщается, что реставраторы сохранили два верхних этажа, построенных в 1930-х годах. Также были проведены работы по укреплению фундамента, замене перекрытий и ремонту кровли.

Первоначально это был одноэтажный дом, построенный в первой половине XIX века для офицера Ф.К. Баумгартена. В 1860-е годы дом перешел к жене купца А.И. Щербаковой. В 1874 году здесь размещался Казанский ветеринарный институт, позже — Учительский институт. В советское время в здании находились Педагогический институт и студенческие общежития.

После завершения всех работ здание перейдет КФУ. Здесь планируется разместить Институт международных отношений.

Наталья Жирнова