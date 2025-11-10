Участие в СВО защитит иностранцев от риска депортации

Правительство уже поддержало инициативу запрета на высылку иностранных военнослужащих

Фото: Артем Дергунов

Правительство поддержало инициативу запрета на высылку из России иностранных военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Три новых законопроекта подготовлены для рассмотрения Госдумой, которые вводят ограничения на депортацию и сокращение срока временного проживания для тех, кто заключил контракт на военную службу в ВС России. Эти меры направлены на защиту прав военных добровольцев, проходящих службу в армии страны, вне зависимости от их первоначального статуса иностранного гражданина.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Законопроекты предусматривают исключение возможности сокращения сроков нахождения на территории России, отказа в предоставлении разрешений на временное проживание, а также аннулирования видов на жительство для указанных категорий иностранных граждан.

Наталья Жирнова