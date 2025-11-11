Новый пул квартир с чистовой отделкой появился в ЖК «ФоРест»
ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК, вывела новый пул квартир с полной отделкой в ЖК комфорт-класса «ФоРест» в корпусе 2.3
Квартиры с отделкой представлены в классическом светлом стиле. В комнатах на стенах применены обои под покраску, что позволяет создать фактурную поверхность и выбрать любой оттенок цвета под будущий интерьер, на полу ламинат. В ванной на стенах и полу применяется керамическая плитка. Во всех комнатах установлены натяжные потолки. На лоджиях финишная отделка стен выполнена структурной краской.
«Востребованность квартир с чистовой отделкой позволяет расширить круг потенциальных клиентов и удовлетворить запросы всех желающих поселиться в нашем ЖК. Мы предлагаем покупателям полноценный ремонт, выполненный в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к жилью комфорт-класса», — рассказывает директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад Евгений Мартынов.
Жилой комплекс «ФоРест» расположен в Зеленодольском районе вблизи Казани. В состав проекта входят кирпичные дома от 4 до 7 этажей с террасами и двухуровневыми квартирами с собственным выходом на крышу. Также на территории разместятся детский сад, площадки для игр и прогулок, велосипедные дорожки, зоны для пикников и барбекю, кафе и магазины. И все это в окружении леса и на берегу Волги.
Застройщик ООО СЗ 1 КАЗАНЬ
