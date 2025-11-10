Новости бизнеса

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Судебные приставы добились погашения долга в 666 тыс. рублей бавлинской компанией

16:07, 10.11.2025

Чтобы достучаться до организации, были арестованы банковские счета, имущество должника и машина, записанная на компанию

Судебные приставы добились погашения долга в 666 тыс. рублей бавлинской компанией
Фото: Максим Платонов

В Бавлинском районе судебные приставы добились погашения крупного долга местной организацией после того, как юридическая фирма обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба.

Процесс взыскания осложнялся тем, что компания всячески уклонялась от взаимодействия с приставами. Территория предприятия была закрыта для доступа, контактные телефоны оказались недействующими, а руководство игнорировало уведомления через портал «Госуслуги».

Сообщается, чтобы достучаться до компании, были арестованы банковские счета и имущество должника, введены ограничения на регистрационные действия с транспортными средствами, а также наложен запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Когда приставы нашли другой вход на территорию и зашли внутрь осмотреть помещение, компания частично заплатила долг. Окончательно фирма рассчиталась после того, как приставы арестовали автомобиль, записанный на компанию. Уже на следующий день организация перевела более 666 тыс. рублей взыскателю.

Ранее сообщалось, что татарстанец также погасил полумиллионный долг после ареста телят.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть555.7
  • Нижнекамскнефтехим80.3
  • Казаньоргсинтез64.7
  • КАМАЗ81.5
  • Нижнекамскшина36.5
  • Таттелеком0.575