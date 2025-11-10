Судебные приставы добились погашения долга в 666 тыс. рублей бавлинской компанией

Чтобы достучаться до организации, были арестованы банковские счета, имущество должника и машина, записанная на компанию

В Бавлинском районе судебные приставы добились погашения крупного долга местной организацией после того, как юридическая фирма обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба.

Процесс взыскания осложнялся тем, что компания всячески уклонялась от взаимодействия с приставами. Территория предприятия была закрыта для доступа, контактные телефоны оказались недействующими, а руководство игнорировало уведомления через портал «Госуслуги».

Сообщается, чтобы достучаться до компании, были арестованы банковские счета и имущество должника, введены ограничения на регистрационные действия с транспортными средствами, а также наложен запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Когда приставы нашли другой вход на территорию и зашли внутрь осмотреть помещение, компания частично заплатила долг. Окончательно фирма рассчиталась после того, как приставы арестовали автомобиль, записанный на компанию. Уже на следующий день организация перевела более 666 тыс. рублей взыскателю.

