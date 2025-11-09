Татарстанец погасил полумиллионный долг после ареста телят

Ранее приставы применили стандартные меры, арестовав его автомобиль

Фото: Реальное время

В Камско-Устьинском районе Татарстана судебным приставам удалось взыскать с должника крупную сумму — 580 тысяч рублей. Это стало возможным после наложения ареста на сельскохозяйственных животных, находящихся в собственности, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.



Ранее приставы применили стандартные меры: арестовали автомобиль должника. Однако продать машину не удалось, и кредиторы также отказались принимать ее в счет долга. Должник же продолжал заявлять об отсутствии денег.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тогда судебный пристав снова отправился к должнику домой, чтобы проверить его имущественное положение. В хозяйстве обнаружились телята. В октябре 2025 года пристав арестовал двух животных, оставив их на ответственное хранение самому хозяину.

Уже на следующий день после ареста скота мужчина полностью погасил весь долг, предоставив квитанцию об оплате. Как только деньги поступили на депозитный счет приставов, арест с телят был снят.

С 1 ноября в России изменяется порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц, в том числе с самозанятых: теперь долги могут быть взысканы как в судебном, так и во внесудебном порядке. Это означает, что налоговая служба сможет проводить процедуры взыскания задолженности напрямую, минуя суд, если у налогоплательщика нет возражений относительно суммы. Как именно будет работать эта налоговая система — в материале «Реального времени».



Рената Валеева