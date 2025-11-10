В Елабужском районе сняли карантин по бешенству животных

Очаг заражения находился на территории личного подсобного хозяйства в селе Лекарево

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов подписал указ об отмене карантина в Елабужском районе. Соответствующий документ опубликовали на сайте раиса. Ограничения, введенные из-за выявления случаев заболевания животных бешенством, сняли на территории села Лекарево и в прилегающих районах.

Очагом заражения было личное подсобное хозяйство, расположенное по адресу: ул. Комаровка, дом 8 в селе Лекарево. Под карантин также попадала территория радиусом 2 км от очага заболевания в Лекаревском и Танайском сельских поселениях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Решение об отмене карантина принято после завершения всех необходимых противоэпизоотических мероприятий и истечения 60-дневного периода с момента уничтожения последнего зараженного животного. Указ вступил в силу с 8 ноября 2025 года.

Данное решение отменяет действие предыдущего указа о введении карантина, подписанного 2 сентября 2025 года.

Наталья Жирнова