Операторов связи обяжут отключать услуги по требованию ФСБ

Операторов освободят от ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, вызванное выполнением требований спецслужб

Фото: Михаил Захаров

Правительство России поддержало законодательную инициативу, обязывающую операторов связи прекращать оказание услуг по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ). Поправки, разработанные Минцифры, направлены на защиту граждан и государства от возникающих угроз безопасности. Об этом сообщили «Ведомости».

Законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «О связи» (статьи 44 и 46). Согласно документу, оператор связи будет обязан приостановить услуги по запросу ФСБ в случаях, которые определяются нормативными актами президента и правительства России. В тексте инициативы эти случаи описываются как меры по «защите от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Важным положением поправки является освобождение оператора от ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, вызванное выполнением требований спецслужб.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению экспертов, новая мера призвана унифицировать и ускорить процедуру ограничения связи, сделав ее обязательной и привязанной к конкретным угрозам, таким как терроризм, экстремизм или кибератаки. Как пояснил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, вероятными случаями для отключения могут стать проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков или обеспечение безопасности во время важных государственных мероприятий.



Проект поправок уже согласован с заинтересованными ведомствами, включая МВД, ФСБ и Минэкономразвития. Крупнейшие телекоммуникационные операторы («МТС», «Билайн», «МегаФон» и Tele2) отказались от комментариев.

Анастасия Фартыгина