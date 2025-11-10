Более 100 тыс. туристов посетили Татарстан в ноябрьские праздники

Наиболее популярным объектом среди туристов стал Казанский кремль, который посетили 65,9 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан привлек 103,8 тыс. туристов в течение ноябрьских праздников с 2 по 4 ноября. Путешественники проявили активный интерес к культурным и историческим достопримечательностям региона, а также к фестивалю «Казань. Путешествие в прошлое», который собрал более 10 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе Комитета по туризму.

Наиболее популярным объектом среди туристов стал Казанский кремль, который посетили 65,9 тыс. человек. Остров-град Свияжск занял второе место с 25 тыс. посетителями. Также значительное число туристов отправилось в исторические города: Елабугу посетили 6,4 тыс. человек, Великий Болгар — 4 607, Чистополь — 922, а Тетюши — 486 гостей.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В Казани в рамках праздников прошел масштабный турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое», реализуемый в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие привлекло более 10 тыс. зрителей, среди которых были как местные жители, так и гости из других городов.



Анастасия Фартыгина