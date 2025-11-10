Граждане России стали меньше жаловаться на ОСАГО и автокредитование

Основные претензии связаны с мерами по борьбе с мошенничеством, включая блокировки счетов и отказ в проведении операций

Фото: Динар Фатыхов

В Банке России подведены итоги работы за девять месяцев 2025 года, согласно которым количество жалоб от потребителей финансовых услуг увеличилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 280 тыс. обращений. Однако темп роста жалоб замедляется: если в первом квартале наблюдалось увеличение на 23,1%, то в третьем квартале этот показатель снизился до 11%. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В частности, за январь — сентябрь 2025 года было зарегистрировано 204,3 тыс. жалоб, что на 11,4% больше, чем в прошлом году. При этом одно обращение может касаться нескольких проблем или организаций, что приводит к увеличению общего числа жалоб — в среднем на одно обращение приходилось 1,4 проблемы против 1,3 годом ранее.

Среди ключевых тенденций стоит отметить резкое сокращение жалоб на страховые компании, особенно в сегменте ОСАГО. Количество обращений по этой теме снизилось более чем вдвое, а претензии по неверному применению коэффициента бонус-малус (КБМ) упали почти на 70%. Это связано с введением возможности для граждан самостоятельно уточнять и оспаривать КБМ через сайт Национальной страховой информационной системы.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

В то же время количество жалоб на банки возросло на 21%. Основные претензии связаны с мерами по борьбе с мошенничеством, включая блокировки счетов и отказ в проведении операций.



Несмотря на позитивные изменения в некоторых сегментах, число жалоб на микрофинансовые организации увеличилось более чем на 10%. Потребители чаще сообщают о проблемах с возвратом денег за дополнительные услуги и получением кредитных каникул.

Кроме того, количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилось на 20,7%, что связано со снижением обращений по вопросам санкционных ограничений. В сегменте негосударственных пенсионных фондов (НПФ) также отмечено значительное снижение жалоб на несогласие с переходами между фондами.



Анастасия Фартыгина