Разведка Пакистана пыталась вывезти из России военные технологии

Службы задержали россиянина, подозреваемого в попытке вывоза технической документации по системам противовоздушной обороны (ПВО) и модификациям вертолета Ми-8

Российские спецслужбы пресекли попытку контрабанды военных технологий в интересах Пакистана, сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на свои источники.

В рамках контрразведывательной операции в Санкт-Петербурге был задержан гражданин России, подозреваемый в попытке вывоза технической документации по системам противовоздушной обороны (ПВО) и модификациям вертолета Ми-8. Согласно информации источников, задержанный имел связи с Межведомственной разведкой Пакистана (ISI).

Детали операции остаются под завесой тайны, и российские власти пока не делали официальных заявлений о задержании подозреваемых в сотрудничестве с пакистанскими разведывательными службами.

The Economic Times также сообщает, что раскрытие этой «шпионской сети» произошло всего через несколько месяцев после проведения индийской операции «Синдур» в Пакистане, в которой российские системы ПВО С-400 сыграли ключевую роль.

По данным издания, Индия планирует инвестировать более $1 млрд в закупку дополнительных ракет для систем С-400 у России.

Анастасия Фартыгина