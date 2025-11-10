Александр Руденко: клиенты private banking ищут альтернативные инструменты с высокой доходностью

Появляется больший интерес к услугам доверительного управления, цифровым финансовым активам и облигациям надежных эмитентов

Директор ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко в большом интервью для издания «Банковское обозрение»* рассказал о становлении частного банковского обслуживания в Банке ЗЕНИТ и развитии исламского финансирования в России, а также поделился мнением об актуальных тенденциях на рынке управления крупным частным капиталом.

Среди ключевых тенденций Александр Руденко видит изменение подхода к выбору продуктов. Так, при сохранении спроса на сберегательные продукты снижение по ним ставок стимулирует клиентов активнее искать альтернативные инструменты с высокой потенциальной доходностью. В связи с этим появляется больший интерес к услугам доверительного управления, цифровым финансовым активам и облигациям надежных эмитентов.

Директор ЗЕНИТ Private Banking отмечает рост интереса к таким формам управления активами, как личные фонды, закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) и долевое страхование жизни (ДСЖ):

«Личные фонды предоставляют полную свободу в управлении, позволяя владельцу самостоятельно формировать структуру управления и определять выгодоприобретателей. Долевое страхование жизни, в свою очередь, сочетает страховую защиту, инвестиционный доход и налоговые льготы. ДСЖ обеспечивают защиту средств от ареста или раздела имущества и предоставляет налоговые вычеты при сроке договора от пяти лет. Это выгодно для инвесторов с крупным капиталом, которым важны юридическая защита и оптимизация налоговой нагрузки».

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.