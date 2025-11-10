В Казани повторно оправдали экс-главу совета директоров «Интехбанка» по делу на 166 миллионов

В прениях гособвинитель запрашивал для двух обвиняемых по 8 лет колонии общего режима

Фото: Динар Фатыхов

Новый оправдательный приговор вынес сегодня Вахитовский райсуд Казани по делу о мошенничестве и покушении в особо крупном размере. Уже второй раз невиновными в этих преступлениях признали бывшего председателя совета директоров «Интехбанка», экс-главу «Роял Тайм Групп» и замдиректора «Сувар-Казань» Рустема Абдуллина и его партнера Айрата Файзрахманова, владельца и экс-директора ПК «Стройиндустрия», сообщили «Реальному времени» их адвокаты Айрат Уразманов и Ильнур Рашитов.

Заметим оба защитника работают по этому делу уже более шести лет.



Судебные баталии по этому делу начались в 2019-м. Все эти годы МВД и прокуратура Татарстана обвиняла Абдуллина и Файрахманова в заблокированной арбитражем попытке хищения 328 единиц имущества на 158 млн рублей «под видом его истребования через суд» у собственника — ЗАО УК «Файненшнл Партнерс», а также в уводе 8,1 млн рублей у компании «Нефтетрейдсервис» по липовым договорам о переводе долга.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Первый процесс в июле 2023-го закончился оправданием подсудимых. Однако тот приговор судьи Артема Идрисова был отменен, и дело вернулось в Вахитовский суд на пересмотр. Сегодня судья Лилия Галимова огласила результат повторного разбирательства — оправдать за отсутствием состава преступлений и признать за Абдуллиным и Файзрахмановым право на реабилитацию.

Вероятнее всего, в надзорном ведомстве с таким результатом не согласятся. В прениях сторона обвинения запрашивала для обвиняемых по 8 лет колонии общего режима.

Отметим, Рустем Абдуллин по этому делу провел 7 месяцев в СИЗО и без почти 4 года под домашним арестом. Второго фигуранта задерживали только на трое суток.