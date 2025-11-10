Новости экономики

Фьючерсы на золото достигли рекордных значений: цена превысила $4050

09:03, 10.11.2025

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялась выше $4 050 за тройскую унцию — впервые с 30 октября, следует из данных торговой площадки.

Ключевые показатели торгов в ночь по московскому времени:

  • 04:22 МСК — $4 054,30 за унцию (+1,16%);
  • 04:36 МСК — $4 061,90 за унцию (+1,35%), при этом рост цены ускорился.
Анастасия Фартыгина

