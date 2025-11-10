Около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов вблизи Братиславы

Инцидент произошел на участке железной дороги, соединяющем Братиславу с городом Пезинок в Западной Словакии

Фото: Динар Фатыхов

В Словакии, недалеко от столицы Братиславы, произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали около 30 человек. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на участке железной дороги, соединяющем Братиславу с городом Пезинок в Западной Словакии. На место происшествия были направлены многочисленные бригады спасателей, пожарных и скорой медпомощи.

Причины чрезвычайного происшествия в настоящее время устанавливаются полицией и экспертами республиканского управления железнодорожного транспорта.

На случившееся уже отреагировал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своем сообщении в соцсети он выразил соболезнования пострадавшим и подчеркнул необходимость тщательного расследования инцидента.

— Желаю раненым скорейшего выздоровления. И эта трагическая авария потребует после завершения спасательных работ тщательного расследования, было ли это техническим сбоем или человеческим фактором, — написал Фицо.

Накануне пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе Дагестана. Водитель машины скончался на месте от полученных травм.



Анастасия Фартыгина