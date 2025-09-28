В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

Водитель машины скончался на месте от полученных травм

Пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

— 27 сентября, примерно в 21:00 (мск), на железнодорожной станции Манас — Ачи на территории Карабудахкентского района, 24-летний житель поселка Манаскент, управляя автомобилем ВАЗ-21140, при проезде через регулируемый железнодорожный переезд выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом, двигавшимся по маршруту Москва — Дербент, — говорится в сообщении.

Водитель машины скончался на месте от полученных травм.



Галия Гарифуллина