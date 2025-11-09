Продажи Lada Largus ограничены из-за возможных проблем с рулевым управлением

Это связано с возможным несоответствием автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза

Фото: Артем Дергунов

Росстандарт сообщил о введении ограничения на продажу товарных автомобилей Lada Largus в дилерской сети начиная с 21 октября 2025 года. Причиной стали опасения, связанные с возможным несоответствием автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», а именно затруднением при вращении рулевого колеса.



Ограничение будет действовать до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов.

В Росстандарте отметили, что запрос информации у АвтоВАЗа был сделан в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС).

— АО «АвтоВАЗ» проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, — рассказали в Росстандарте.

В ведомстве также сообщили, что при обращении клиентов с жалобами на проблемы с рулевым управлением выполняется гарантийный ремонт. По данным Росстандарта, все выполненные на данный момент ремонты были результативны и повторных обращений клиентов не поступало.

— Одновременно специалисты АО «АвтоВАЗ» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия, — отметили в Росстандарте.

Рената Валеева