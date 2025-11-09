Дина Хуснутдинова победила на этапе Гран-при России в Казани, Садкова — вторая

Татарстанская фигуристка выиграла свой первый официальный турнир на взрослом уровне

Фото: Динар Фатыхов

Дина Хуснутдинова стала чемпионкой третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Это первая победа татарстанской фигуристки на взрослом уровне.

За свое выступление Хуснутдинова получила 218,01 балла. Фигуристка дважды чисто исполнила прыжок ультра-си тройной аксель и откатала произвольную программу без помарок.

На турнире Хуснутдинову из штаба Этери Тутберидзе представлял Даниил Глейхенгауз.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дарья Садкова завоевала серебро на Гран-при в Казани, набрав 207,12 балла. При этом фигуристка дважды упала с четверных прыжков. У Анны Фроловой — 202,09 балла и итоговое третье место.

Софья Муравьева упала с тройного каскада лутц+тулуп и осталась пятой с 197,91 балла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После короткой программы лидерство у женщин удерживали Дина Хуснутдинова и Софья Муравьева, у которых было одинаковое количество баллов. Тройку перед началом второго соревновательного дня замыкала Дарья Садкова.

В воскресенье на Гран-при России в Казани также будут соревноваться фигуристы в мужском одиночном и парном катании.

Зульфат Шафигуллин