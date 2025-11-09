Песков опроверг заявления США об испытаниях ядерного оружия Россией и Китаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Китай проводят испытания ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину.



— Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия, — подчеркнул Песков.

Комментируя интерпретацию испытаний новейших российских разработок, таких как «Буревестник» и «Посейдон», как ядерных испытаний, Песков разъяснил, что ядерный движитель и ядерный взрыв — это принципиально разные вещи.

— Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы, — пояснил пресс-секретарь президента.

«Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах, — добавил он.

Песков назвал серьезной субстанцией заявления Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний США: «Это слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно — США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие».

