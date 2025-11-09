Российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области
Это стало возможным благодаря подразделению группировки войск «Восток»
Российские войска продолжают продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня, 9 ноября, Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области.
— Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, — говорится в официальном заявлении военного ведомства.
Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.
