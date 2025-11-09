Новости общества

Российские войска освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области

12:19, 09.11.2025

Это стало возможным благодаря подразделению группировки войск «Восток»

Фото: Артем Дергунов

Российские войска продолжают продвижение в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня, 9 ноября, Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области.

— Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, — говорится в официальном заявлении военного ведомства.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.

