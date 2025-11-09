Бойцы СВО будут учить школьников оказывать первую помощь

Депутат Башанкаев уверен, что умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком каждого гражданина

Фото: Олег Тихонов

Уроки по оказанию первой помощи в школах должны проводить участники специальной военной операции (СВО), обладающие реальным опытом спасения жизней. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») в интервью ТАСС.



По словам депутата, в программу школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» уже включен блок, посвященный первой помощи. Однако, для того чтобы обучение было максимально эффективным и мотивирующим, важно, чтобы его проводили люди, увлеченные своим делом и имеющие практический опыт.

— Должен прийти парень с СВО, который спасал своих братьев, ребят, парней рядом, и он расскажет [школьникам], — подчеркнул Башанкаев. Он отметил, что реализация этой инициативы запланирована на следующий год.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Парламентарий подчеркнул необходимость непрерывного обучения навыкам первой помощи: «Именно к этому, наверное, мы идем. Мы воспринимаем цепочку обучения первой помощи как черепицу. Она внахлест идет: со школы, на колледж и институт».

Башанкаев уверен, что умение оказать первую помощь должно стать базовым навыком каждого гражданина, таким же естественным, как элементарная гигиена: «Это должно быть сродни ношению рубашки, умению правильно держать ручку, ложку, зубы чистить. Это все, без этого уже никак. С этим надо смириться и просто надо научиться хорошей первой помощи».

Рената Валеева