Вучич попросит США отменить санкции в отношении сербско-российской NIS

Вучич предложил России рассмотреть возможность выкупа Сербией российской доли в NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в начале следующей недели намерен обратиться к США с просьбой отменить решение о введении санкций в отношении сербской нефтяной компании NIS (Naftna Industrija Srbije). Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

— Следующая неделя будет решающей для поиска решения для NIS. Я ожидаю, что в понедельник или во вторник мы запросим у США освобождение от санкций, — цитирует телеканал слова Вучича.

По словам президента, сербская сторона планирует направить официальное письмо в Министерство финансов США с просьбой об отмене санкций. Вучич также отметил возможность координации действий с Россией или другими сторонами, которые Москва найдет для совместного решения вопроса.

Напомним, что 15 октября 2025 года Александр Вучич предложил России рассмотреть возможность выкупа Сербией российской доли в NIS.

Рената Валеева