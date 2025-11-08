За 9 месяцев в Татарстане решили 65% жалоб, поданных через «Народный контроль»

Наибольшее количество жалоб — 31,6 тысячи — пришлась на сферу «Благоустройство и инфраструктура»

Фото: Артем Дергунов

За январь — сентябрь доля решенных уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» составила 65%. Об этом сообщила на совещании в Доме Правительства республики уполномоченный по правам человека Сария Сабурская.

За этот период татарстанцы подали через «Народный контроль» 69,5 тыс. обращений. Наибольшее количество жалоб — 31,6 тыс. — пришлась на сферу «Благоустройство и инфраструктура». Проблем с дорогами касалось 20,7 тыс. обращений, с ЖКХ — почти 8 тыс., с твердыми коммунальными отходами — 2,4 тыс., здравоохранением — 1,2 тыс.

— Вовремя реагировать на обращения и принимать соответствующие меры в установленные сроки — это наша с вами работа — работа органов власти. Население становится более требовательным. Но в целом именно благодаря обращениям граждан мы видим, как работают наши муниципалитеты, — подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, в 2024 году татарстанцы подали 97,8 тыс. обращений в «Народный контроль». Из них были положительно решены более 76 тыс., что составляет 78%.



Галия Гарифуллина