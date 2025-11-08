«Ак Барс» объявил состав на матч с «Локомотивом»

Встреча стартует в 17:00 по московскому времени и пройдет в Ярославле

Состав «Ак Барс»: Бердин; Алистров — Семенов — Яшкин, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Марченко; Пустозёров — Сафонов — Галимов, Лучевников — Фальковский; Дыняк — Фисенко — Бровкин, Замалетдинов.

Напомним, в четверг «Ак Барс» уступил на выезде минскому «Динамо» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хотя казанцы трижды по ходу игры выходили вперед, белорусы забрали победу себе. Решающей стала шайба Вадима Шипачева, с которым в Казани расстались после прихода Анвара Гатиятулина. С того самого расставания «барсы» не могут обыграть минское «Динамо» — это третье поражение от них за два сезона. О причинах неудачного выступления «Ак Барса» в Минске — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина