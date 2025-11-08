В Казани временно закрыли магазин MeatStore из-за нарушения санитарных норм

В пробе смыва с рук мясника были обнаружены бактерии вида кишечная палочка

В Казани из-за нарушения санитарных норм на 30 суток закрыли магазин MeatStore, расположенный по адресу: ул. Мусина, 68б. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Санитарно-эпидемиологическое расследование провели после получения экстренного извещения на случай пищевой токсикоинфекции у потребителя продукции магазина. Были выявлены следующие нарушения:

неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние, некачественно проводится влажная уборка, отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства;

в магазине реализуются полуфабрикаты собственного производства (филе, ребра, фарш, шашлык, пельмени, котлеты, треугольники, хинкали, манты, элеши, голубцы, купаты) при отсутствии условий для их изготовления;

не проводятся мероприятия по дезинсекции, в помещениях обнаружены тараканы;

осуществляется прием пищевой продукции без маркировки, сопроводительных документов, обеспечивающих ее прослеживаемость;

отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников;

до работы допущены сотрудники без сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации.

Кроме того, в пробе смыва с рук мясника были обнаружены бактерии вида кишечная палочка.

Напомним, в конце октября в Казани суд приостановил деятельность предприятия общественного питания, расположенного на улице Аделя Кутуя, 8а, сроком на 30 суток. Такое решение было принято по материалам Управления Роспотребнадзора по Татарстану, выявившего многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Галия Гарифуллина