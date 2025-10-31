В Казани суд приостановил работу кафе из-за грубых санитарных нарушений

Деятельность ограничена на 30 суток

В Казани суд приостановил деятельность предприятия общественного питания, расположенного по улице Аделя Кутуя, 8а, сроком на 30 суток. Такое решение было принято по материалам Управления Роспотребнадзора по Татарстану, выявившего многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Проверка, проведенная Роспотребнадзором совместно с правоохранительными органами в отношении ИП Мередов А., обнаружила ряд серьезных недочетов. Среди них:

несоблюдение последовательности (поточности) технологических процессов приготовления пищи;

отсутствие адекватных условий для приготовления блюд из продовольственного сырья;

недостаточное количество технологического оборудования, посуды, инвентаря и необходимого набора производственных цехов;

нарушение режима мытья столовой посуды и приборов;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных помещений;

допуск к работе сотрудников без сведений о прохождении обязательного медицинского осмотра.

По фактам выявленных нарушений на индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения предприятия были опечатаны, а все материалы переданы в суд. Суд, рассмотрев дело, вынес постановление о приостановлении деятельности заведения на указанный срок.

Анастасия Фартыгина