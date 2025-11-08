Новости общества

Владимир Путин назначил замминистра обороны России и замсекретаря Совбеза

14:52, 08.11.2025

Должности заняли Александр Санчик и Андрей Булыга

Президент России Владимир Путин назначил замминистра обороны страны и замсекретаря Совбеза. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Должность замминистра обороны Росси занял генерал-полковник Александр Санчик, а замсекретаря Совбеза — генерала-полковник Андрей Булыга.

Напомним, в сентябре Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на пост генпрокурора России.

Галия Гарифуллина

