Владимир Путин назначил замминистра обороны России и замсекретаря Совбеза
Должности заняли Александр Санчик и Андрей Булыга
Президент России Владимир Путин назначил замминистра обороны страны и замсекретаря Совбеза. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Должность замминистра обороны Росси занял генерал-полковник Александр Санчик, а замсекретаря Совбеза — генерала-полковник Андрей Булыга.
Напомним, в сентябре Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на пост генпрокурора России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».