Ушел из жизни экс-министр лесного хозяйства Татарстана Абузар Гаянов

Он скончался 7 ноября на 90-м году жизни

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

7 ноября на 90-м году жизни скончался экс-министр лесного хозяйства Татарстана, заслуженный лесовод России Абузар Гаянов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Гаянов родился 6 августа 1936 года в деревне Ахманаево Мамадышского района Татарской АССР. В 1966 году он окончил Поволжский лесотехнический институт имени М. Горького. В 1971 году Гаянов стал начальником отдела лесного хозяйства Татарского управления лесного хозяйства, затем занимал должности инструктора промышленно-транспортного отдела, заместителя заведующего отделом промышленности Татарского областного комитета КПСС.

Министерство лесного хозяйства Татарской АССР он возглавил в 1984 году. Этот пост Гаянов занимал более 16 лет. Под его руководством, в частности, был разработан Лесной кодекс республики.

— Несмотря на сложные экономические условия, ему удалось сохранить высокие показатели роста лесного хозяйства республики, увеличить площади ценных хвойных пород и укрепить защитные лесные полосы. Особенное внимание он уделял формированию надежных лесосеменных баз, развитию питомнического дела и созданию условий для устойчивого воспроизводства лесов, — подчеркнули в пресс-службе раиса.

Гаянов был награжден орденом «Знак Почета», медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», благодарственным письмом президента Татарстана.

Галия Гарифуллина