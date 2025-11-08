«Ак Барс» потерпел поражение в игре с «Локомотивом»
Матч в Ярославле завершился со счетом 3:1
«Ак Барс» потерпел поражение в игре с «Локомотивом». Матч в Ярославле завершился со счетом 3:1. Это третье поражение казанской команды подряд.
Среди хозяев отличились Даниил Мисюль и Александр Радулов — они забили голы в первом и втором периодах. Денис Алексеев увеличил преимущество на 57-й минуте. Среди «барсов» шайбу отыграл Никита Лямкин.
Следующая игра казанской команды пройдет 10 ноября. «Ак Барс» сразится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.
Напомним, 6 ноября «Ак Барс» уступил на выезде минскому «Динамо» со счетом 3:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хотя казанцы трижды по ходу игры выходили вперед, белорусы забрали победу себе. Решающей стала шайба Вадима Шипачева, с которым в Казани расстались после прихода Анвара Гатиятулина.
