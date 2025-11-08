Новости происшествий

За сутки в Татарстане произошло девять пожаров

17:28, 08.11.2025

Пять возгораний пришлись на жилой сектор, сообщает ГУ МЧС по РТ

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за сутки 7 ноября подразделения Государственной противопожарной службы отреагировали на девять пожаров. Пять возгораний пришлись на жилой сектор, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Кроме того, пожарные совершили пять выездов по ложным вызовам, 10 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Пять раз их привлекали для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не произошло.

Напомним, недавно в МЧС напомнили о недопустимости хранения личных вещей в коридорах и на лестничных площадках жилых домов. Они могут стать препятствием при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Галия Гарифуллина

Происшествия Татарстан

