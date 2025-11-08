Долги Ильназа Галявиева составили более 23,3 млн рублей

Такую сумму принудительно взыскивают с него судебные приставы

Фото: Максим Платонов

Долги Ильназа Галявиева, осужденного за стрельбу в школе Казани, составили 23,3 млн рублей. Такую сумму принудительно взыскивают с него судебные приставы, передает ТАСС.

Согласно судебным и другим материалам, в отношении Галявиева открыто уже 12 исполнительных производств. В числе его долгов — более 20 млн рублей компенсации за причиненный моральный ущерб, более 1,6 млн рублей исполнительских сборов и более 1,4 млн рублей иных взысканий имущественного характера. Также в отношении преступника открыто исполнительное производство о взыскании 200 тыс. рублей за процессуальные издержки в доход государства.

В мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека получили ранения.

Галия Гарифуллина