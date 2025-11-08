«Рубин» сыграет в гостях с «Пари НН» в заключительном матче первого круга РПЛ

Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Рубин» после 14 игр набрал 19 очков и занимает седьмое место в чемпионате. «Пари НН» замыкает турнирную таблицу РПЛ с семью набранными баллами. Команда Алексея Шпилевского одержала две победы, один раз сыграла вничью и допустила 11 поражений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча станет закрывающей первый круг чемпионата РПЛ для команд. Всего в турнире запланировано провести 30 игровых туров.

В прямом эфире матч в Нижнем Новгороде покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16:30 по мск.

Напомним, недавно в Казани состоялось торжественное открытие второго этапа Центра развития футбола. В церемонии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин



Зульфат Шафигуллин