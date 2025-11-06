Владимир Путин открыл второй этап Центра развития футбола в Казани

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие второго этапа Центра развития футбола. В церемонии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин, который сейчас находится в Самаре на форуме «Россия — спортивная держава». Также приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.
В рамках первого этапа в июне этого года открыли современный крытый футбольный манеж. На втором построили два новых футбольных поля с искусственным покрытием 105 на 70 метров каждый, а также комфортабельный жилой блок для воспитанников и тренеров. Двухэтажное здание включает в себя 38 номеров на 76 койко-мест, 7 раздевалок для спортсменов и 2 тренерских помещения.
Владимир Путин подчеркнул, что Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы, а также в области спорта. Как прошло открытие — в фоторепортаже «Реального времени»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.