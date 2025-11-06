Владимир Путин открыл второй этап Центра развития футбола в Казани

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие второго этапа Центра развития футбола. В церемонии по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин, который сейчас находится в Самаре на форуме «Россия — спортивная держава». Также приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и президент ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

В рамках первого этапа в июне этого года открыли современный крытый футбольный манеж. На втором построили два новых футбольных поля с искусственным покрытием 105 на 70 метров каждый, а также комфортабельный жилой блок для воспитанников и тренеров. Двухэтажное здание включает в себя 38 номеров на 76 койко-мест, 7 раздевалок для спортсменов и 2 тренерских помещения.

Владимир Путин подчеркнул, что Татарстан демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы, а также в области спорта. Как прошло открытие — в фоторепортаже «Реального времени»