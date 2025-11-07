В Набережных Челнах по требованию Минэкологии убрали крупную свалку
Площадь незаконной свалки составила 83 квадратных метра, а объем мусора — 29 кубических метров
В Набережных Челнах ликвидирована несанкционированная свалка строительных и ремонтных отходов, расположенная в Автозаводском районе. Нарушение было устранено после предостережения, вынесенного исполкому города инспекторами Прикамского управления Минэкологии Татарстана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее экологи зафиксировали факт сброса отходов на земельном участке. Площадь незаконной свалки составила 83 квадратных метра, а объем мусора — 29 кубических метров.
Исполкому Челнов было направлено предостережение с требованием устранить выявленное нарушение. На сегодняшний день свалка полностью ликвидирована, и территория приведена в порядок.
