В Набережных Челнах по требованию Минэкологии убрали крупную свалку

Площадь незаконной свалки составила 83 квадратных метра, а объем мусора — 29 кубических метров

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах ликвидирована несанкционированная свалка строительных и ремонтных отходов, расположенная в Автозаводском районе. Нарушение было устранено после предостережения, вынесенного исполкому города инспекторами Прикамского управления Минэкологии Татарстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее экологи зафиксировали факт сброса отходов на земельном участке. Площадь незаконной свалки составила 83 квадратных метра, а объем мусора — 29 кубических метров.

Исполкому Челнов было направлено предостережение с требованием устранить выявленное нарушение. На сегодняшний день свалка полностью ликвидирована, и территория приведена в порядок.

Анастасия Фартыгина