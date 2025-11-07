Средняя зарплата тренеров в России выросла до 68,5 тысячи рублей
Татарстан был отмечен как положительный пример в сфере оплаты труда тренеров-преподавателей
Татарстан был отмечен как положительный пример в сфере оплаты труда тренеров-преподавателей на совете при президенте России по физкультуре и спорту. Глава комиссии Госсовета по развитию спорта, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, подчеркнул, что в республике удалось наладить справедливую и прозрачную систему, пишет ТАСС.
— В качестве положительной практики отмечу сквозной характер системы оплаты труда в Республике Татарстан. Оклады по должностям являются идентичными для государственных и муниципальных учреждений вне зависимости от их ведомственной принадлежности, — заявил Дмитрий Миляев.
Его заявление прозвучало на фоне мониторинга, который выявил значительную необоснованную дифференциацию окладов и заработных плат специалистов в 21 регионе России. По словам Миляева, во многих субъектах имеются существенные различия в оплате труда по одноименным должностям даже внутри региона.
При этом в целом по стране наблюдается рост зарплат в отрасли. За два года реализации «Закона о гармонизации» средняя заработная плата тренера-преподавателя выросла на 42%, достигнув в 2024 году 68,5 тыс. рублей.
Дмитрий Миляев подчеркнул, что реформирование оплаты труда тренеров и иных специалистов, занятых в сфере детско-юношеского спорта, является высокоприоритетным направлением для решения задач кадрового обеспечения. По итогам прошлого года подготовку спортивного резерва в стране осуществляли 86,6 тыс. тренеров-преподавателей.
