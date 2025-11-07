РКН в октябре заблокировал более 4,4 тысячи вредоносных ресурсов

Большинство атак исходило с IP-адресов, расположенных в США, Индонезии, Германии, Бразилии и Нидерландах

Фото: Реальное время

В октябре Роскомнадзор (РКН) заблокировал более 4,4 тыс. вредоносных интернет-ресурсов и успешно отразил 1 090 DDoS-атак на российские объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За этот период специалисты РКН выявили и заблокировали 4 283 фишинговых сайта, а также 171 ресурс, распространявший вредоносное программное обеспечение.

DDoS-атаки были направлены на госструктуры, финансовые и транспортные системы, а также операторов связи. Максимальная мощность этих атак достигала 1,25 терабита в секунду, а самая продолжительная атака длилась 8 дней и 17 часов.

По данным Роскомнадзора, большинство атак исходило с IP-адресов, расположенных в США, Индонезии, Германии, Бразилии и Нидерландах. Основной мишенью киберпреступников стала телекоммуникационная отрасль, особенно в Центральном федеральном округе.

Кроме того, специалисты РКН выявили и устранили 672 нарушения маршрутизации трафика, которые были допущены 173 организациями.

Напомним, что доля политически мотивированных хакерских атак на Россию выросла до 74%.



Анастасия Фартыгина