Доля политически мотивированных хакерских атак на Россию выросла до 74%

Эксперты связывают активизацию хактивистов с упрощением проведения атак, появлением платформ «киберпреступность как услуга»

Фото: Реальное время

Более 70% кибератак на российские организации за первые три квартала 2025 года были совершены политически мотивированными хакерами (хактивистами). Это значительный рост по сравнению с 46% за аналогичный период 2024 года, следует из исследования компании по кибербезопасности «Информзащита», данные которого есть в распоряжении РИА «Новости».

Эксперты связывают активизацию хактивистов с упрощением проведения атак, появлением платформ «киберпреступность как услуга» (cybercrime-as-a-service), совершенствованием навыков хакеров, а также смешением мотиваций, когда, помимо разрушения инфраструктуры, преступники преследуют и финансовые цели. Хактивисты активизировались с 2022 года, нацеливаясь на государственные и муниципальные органы, промышленность и транспорт.

Основным инструментом воздействия остаются DDoS-атаки, на которые приходится более 70% от всех инцидентов. Специалисты объясняют это удешевлением инструментов, распространением искусственного интеллекта для автоматизации этапов атак, а также доступностью платформ для заказа или получения готовых средств для проведения кибератак.

Политически мотивированные хакеры стали объединяться с теми, кто совершает атаки из финансовых побуждений. В таких случаях после атаки программой-шифровальщиком и получения выкупа злоумышленники не предоставляют ключи для расшифровки, что фактически приводит к уничтожению инфраструктуры.



Анастасия Фартыгина