В Кукморском районе Татарстана сменился состав учредителей одного из предприятий «Вамина»

Этот переход является первым активом из группы «Вамин» Минтимера Мингазова, который был упакован в личный фонд

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наблюдается новая тенденция среди крупного бизнеса — активное создание личных фондов для управления активами. Таким примером стал переход 90% долей ООО «Агрофирма им. Гаврилова», входящего в агрохолдинг «Вамин» Минтимера Мингазова, под управление вновь созданного личного фонда «Будущее семьи».

До ноября текущего года контрольный пакет акций агрофирмы принадлежал Айрату Мухамадееву, который ранее возглавлял компанию «Юнимилк». «Юнимилк» — это бывшие активы транснациональной корпорации Danone, которые в конце прошлого года были проданы татарстанской группой экс-министру сельского хозяйства Чечни Руслану Алисултанову.

С начала ноября 90% долей кукморской агрофирмы перешли в личный фонд «Будущее семьи». Этот фонд был учрежден в конце августа этого года и специализируется на аренде интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением авторских прав. Руководителем фонда является Булат Ахмадуллин, бывший генеральный директор обанкротившегося ООО «Музей хлеба» в Болгаре.

Реальное время / realnoevremya.ru

Агрофирма имени Гаврилова является значимым предприятием в агропромышленном комплексе Кукморского района. Много лет компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Недавно, после постройки современного животноводческого комплекса на 1 200 голов коров, агрофирма получила статус племенного хозяйства в 2024 году. Финансовые показатели предприятия демонстрируют рост: выручка за прошлый год увеличилась почти вдвое, составив 381,5 млн рублей, а чистая прибыль достигла 45,2 млн рублей.

Этот переход является первым активом из группы «Вамин» Минтимера Мингазова, который был упакован в личный фонд. Тенденция к созданию таких фондов набирает обороты в Татарстане.

Подробнее о деталях сделки — в бизнес-обзоре «Реального времени».

Рената Валеева