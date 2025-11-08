Средний бюджет казанцев на обновление гардероба к зиме составил 24 тысячи рублей

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Большинство казанцев планируют обновление гардероба заранее, а средний бюджет на зимний шопинг в столице Татарстана составляет 24 тысячи рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито».



Каждый четвертый (25%) регулярно докупает несколько новых вещей в начале зимнего сезона для создания свежих образов. Еще 36% делают это нерегулярно, но в этом году планируют покупки. Примечательно, что 18% опрошенных полностью обновляют свой зимний гардероб каждый сезон, причем эта тенденция наиболее выражена среди молодежи в возрасте 18—24 лет (26%).



Большинство казанцев (68%) предпочитают не откладывать зимние покупки и делают их задолго до наступления холодов. Чаще такую предусмотрительность проявляют женщины — 65% против 56% мужчин. Мужчины, напротив, склонны приобретать обновки только тогда, когда возникает острая необходимость — так поступают 29% мужчин против 21% женщин.



В среднем, жители Казани готовы потратить на обновление зимнего гардероба в этом году 24 тысячи рублей. Однако большая часть опрошенных — 29% — хотели бы уложиться в более скромную сумму — до 10 тысяч рублей. Каждый пятый (20%) готов выделить от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, еще 17% — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а 15% — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Бюджет свыше этих сумм закладывают также 20% респондентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее экономными оказались представители поколения Z: почти половина опрошенных в возрасте 18—24 лет (47%) готовы потратить на зимний гардероб не более 10 тысяч рублей.



На первом месте в списке зимних покупок у казанцев уверенно стоит зимняя обувь — 39% опрошенных планируют приобрести утепленные ботинки, сапоги или модные угги. Далее следуют свитеры, кардиганы и джемперы (34%), пуховики (33%) и утепленные брюки и джинсы (26%).



Обновить аксессуары — шапки, шарфы и варежки — планируют 27% респондентов. Примечательно, что 6% казанцев обходятся вовсе без них, а 10% не покупают их в магазинах: предпочитают вязать самостоятельно или получать хендмейд-подарки от близких. В основном зимние аксессуары приобретаются в магазинах одежды и аксессуаров (80%). Интересно, что 9% женщин вяжут шапки и шарфы сами, а среди людей старше 65 лет эта доля составляет 12%.



У мужчин в списке покупок чаще встречаются кроссовки (22%) и термобелье (21%), в то время как у женщин приоритеты более разнообразны. Среди молодежи заметен повышенный интерес к свитшотам и худи (20%), уютной домашней одежде (19%), праздничным нарядам для корпоратива (13%) и шубам (10%) — мех, как и прогнозировалось, снова в тренде.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большинство казанцев (58%) при выборе одежды ориентируются не на бренды, а на удобство и практичность. Те, кто предпочитает конкретные марки, чаще всего закупаются в отечественных масс-маркетах (30%), таких как Zarina, Befree, Gloria Jeans и Lime. Еще 26% выбирают зарубежный масс-маркет — бренды вроде H&M, Mango, Zara и Uniqlo.

Мужчины чаще женщин обращают внимание на вещи из более дорогого сегмента — аппер-масс-маркета (Calvin Klein, Levi's, Guess и другие), такие покупки совершают 13% мужчин против 6% женщин. В сегменте мидл-маркета одеваются лишь 2% казанцев, а люксовые бренды не привлекают ни одного опрошенного.



В палитре зимнего гардероба казанцев преобладают темные оттенки — черный, серый, хаки и темно-синий (43%). Светлые и нейтральные цвета предпочитают 26% опрошенных, а яркие акценты и пастельные тона выбирают лишь 7% и 5% соответственно.

Рената Валеева