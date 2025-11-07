Глава Минсельхоза Татарстана назвал перспективные векторы сотрудничества с Оманом

По итогам прошлого года товарооборот продукции АПК между Россией и Оманом достиг $152,4 млн

Делегация Татарстана во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Маратом Зяббаровым посетила Маскат (Султанат Оман) для укрепления торгово-экономических связей и определения перспективных векторов сотрудничества в агропромышленном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

В ходе визита Марат Зяббаров принял участие в бизнес-форуме, организованном Российским экспортным центром. Министр подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность, Татарстан и Оман обладают значительным потенциалом для взаимовыгодного партнерства.

— Мы рассматриваем Оман как важного стратегического партнера в регионе Персидского залива и придаем большое значение развитию двусторонних отношений. Правительство Республики Татарстан готово оказывать всестороннюю поддержку в реализации совместных инициатив, — заявил Зяббаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он отметил, что агропромышленный комплекс республики готов предложить оманскому рынку широкий спектр высококачественных товаров, включая экологически чистые зерновые культуры, растительные масла, халяльную продукцию и кондитерские изделия, в производстве которых Татарстан занимает лидирующие позиции в Российской Федерации.

Министр также провел рабочую встречу с послом России в Омане Олегом Левиным и презентовал экспортный потенциал татарстанского АПК. Далее состоялись встречи с представителями крупных оманских агропромышленных компаний: Arij Vegetable Oils & Derivatives (производство и переработка растительных масел), Oman Flour Mills (переработка зерна и производство муки) и Mazoon Dairy Company (молочная продукция). На этих встречах были обсуждены конкретные возможности для сотрудничества при поддержке национального проекта «Экспорт».

Анастасия Фартыгина