В Татарстане ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Ютазинского и Бавлинского районов. Причиной стало выявление очагов высокопатогенного гриппа птиц и угроза его распространения.
Эпизоотические очаги заболевания зарегистрированы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Латипов Нияз Рафаилович» и в одном из личных подсобных хозяйств в Дым-Тамакском сельском поселении Ютазинского района.
В соответствии с указом вокруг очагов инфекции установлены три зоны с особым режимом:
- Эпизоотические очаги: на территориях хозяйств полностью запрещены ввоз и вывоз птицы, яиц, кормов и продукции птицеводства, убой птицы, а также посещение территорий посторонними лицами.
- Угрожаемая зона (в радиусе 5 км): в нее вошли несколько населенных пунктов Ютазинского и Бавлинского районов. Здесь также запрещены ввоз и вывоз птицы, выгульное содержание, проведение ярмарок и торгов.
- Зона наблюдения (радиус до 100 км): в нее включены территории девяти муниципальных районов республики, включая Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский и другие.
