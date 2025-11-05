Новости промышленности

В Татарстане ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа

15:22, 05.11.2025

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Ютазинского и Бавлинского районов

Фото: Максим Платонов

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельных территориях Ютазинского и Бавлинского районов. Причиной стало выявление очагов высокопатогенного гриппа птиц и угроза его распространения.

Эпизоотические очаги заболевания зарегистрированы в крестьянско-фермерском хозяйстве «Латипов Нияз Рафаилович» и в одном из личных подсобных хозяйств в Дым-Тамакском сельском поселении Ютазинского района.

Реальное время / realnoevremya.ru

В соответствии с указом вокруг очагов инфекции установлены три зоны с особым режимом:

  • Эпизоотические очаги: на территориях хозяйств полностью запрещены ввоз и вывоз птицы, яиц, кормов и продукции птицеводства, убой птицы, а также посещение территорий посторонними лицами.
  • Угрожаемая зона (в радиусе 5 км): в нее вошли несколько населенных пунктов Ютазинского и Бавлинского районов. Здесь также запрещены ввоз и вывоз птицы, выгульное содержание, проведение ярмарок и торгов.
  • Зона наблюдения (радиус до 100 км): в нее включены территории девяти муниципальных районов республики, включая Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский и другие.
Анастасия Фартыгина

