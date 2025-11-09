Опрос: 54% руководителей слушают музыку на работе — чаще, чем подчиненные

Работники отрасли добычи сырья чаще всего слушают классическую музыку, а также рэп и хип-хоп

Жители Татарстана, как и остальные россияне, активно используют музыку для создания рабочей атмосферы. Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный сервисом «МТС Музыка» и платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter.



Опрос показал, что поп-музыка является наиболее востребованным жанром среди финансистов, юристов и представителей менеджмента. Так, 43% финансистов и бухгалтеров, а также по 39% юристов и руководителей высшего или среднего звена чаще всего слушают поп-композиции на рабочем месте.



В то же время специалисты информационных технологий предпочитают рок (30%). Работники сферы добычи сырья чаще всего слушают классическую музыку (9%), а также рэп и хип-хоп (15%).

Исследование также выявило общие тенденции:

руководители — главные меломаны на рабочем месте: 54% из них слушают музыку, тогда как среди специалистов среднего звена этот показатель составляет 44%, а среди начинающих (джуниоров) — 22%.

стриминговые сервисы — основной источник музыки: 58% респондентов выбирают официальные платформы;

активное прослушивание: 65% участников опроса включают музыку непосредственно во время выполнения профессиональных задач;

по пути на работу: 59% предпочитают слушать треки в дороге;

в перерывах музыка играет у 29% опрошенных;

иностранные артисты немного популярнее (53% против 47%), но молодежь до 24 лет, а также группы 35—44 года и старше 55 лет отдают предпочтение отечественным исполнителям.

Рената Валеева