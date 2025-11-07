Прокуратура Москвы направит в суд дело блогеров Чекалиных и их соучастника

Все трое обвиняются в совершении валютных операций по незаконному переводу денежных средств

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных, а также их соучастника Романа Вишняка. Об этом сообщили в пресс‑службе надзорного ведомства.

Все трое обвиняются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Отмечается, что Роман Вишняк заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении него также утверждено обвинительное заключение.

Теперь уголовные дела будут направлены в суд.

Наталья Жирнова