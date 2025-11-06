Стало известно, сколько официально заработал Энгель Фаттахов за 13 лет у власти

Эту информацию в суде Казани обнародовала прокуратура Татарстана





Накануне в Советском райсуде Казани были оглашены данные об официальных доходах семьи бывшего министра образования — вице-премьера Татарстана и главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. С 2010-го по 2023-й год он заработал 37,7 млн рублей, сообщила участникам процесса начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова.

Сын Фаттахова-старшего Ильнар, успевший поработать во главе исполкомов Актанышского и Мамадышского районов и открыть свое ИП, за 13 лет получил официальный доход в размере 16,7 млн рублей.

По мнению надзорного ведомства, официальный заработок отца с сыном и их жен не позволял приобретать иномарки, квартиры, участки. Самый дорогой из них — на сумму 24 млн рублей — в казанской «Загородной усадьбе».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В данный момент Фаттаховы являются ответчиками по иску прокуратуры Татарстана об обращении в доход государства активов семьи, доверенных лиц и фирмы уволенного по утрате доверия чиновника на общую сумму 651,3 млн рублей.

Вчера на процессе адвокаты ответчиков впервые озвучили главные аргументы защиты. Также были оглашены показания двух свидетелей из уголовного дела Фаттахова, один из которых признавал, что был формальным собственником попавших в прокурорский перечень участков и квартиры.

Подробности — в репортаже «Реального времени».