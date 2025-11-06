Стало известно, сколько официально заработал Энгель Фаттахов за 13 лет у власти
Эту информацию в суде Казани обнародовала прокуратура Татарстана
Накануне в Советском райсуде Казани были оглашены данные об официальных доходах семьи бывшего министра образования — вице-премьера Татарстана и главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. С 2010-го по 2023-й год он заработал 37,7 млн рублей, сообщила участникам процесса начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова.
Сын Фаттахова-старшего Ильнар, успевший поработать во главе исполкомов Актанышского и Мамадышского районов и открыть свое ИП, за 13 лет получил официальный доход в размере 16,7 млн рублей.
По мнению надзорного ведомства, официальный заработок отца с сыном и их жен не позволял приобретать иномарки, квартиры, участки. Самый дорогой из них — на сумму 24 млн рублей — в казанской «Загородной усадьбе».
В данный момент Фаттаховы являются ответчиками по иску прокуратуры Татарстана об обращении в доход государства активов семьи, доверенных лиц и фирмы уволенного по утрате доверия чиновника на общую сумму 651,3 млн рублей.
Вчера на процессе адвокаты ответчиков впервые озвучили главные аргументы защиты. Также были оглашены показания двух свидетелей из уголовного дела Фаттахова, один из которых признавал, что был формальным собственником попавших в прокурорский перечень участков и квартиры.
Подробности — в репортаже «Реального времени».
Справка
Фаттахов Энгель Навапович
Родился 12 июня 1961 года в с. Чишма Актанышского района ТАССР.
— В 1983 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «инженер-механик»), аспирантура КСХИ.
— В 1983-1984 гг. — инженер Актанышской райсельхозтехники.
— В 1984-1985 гг. — второй секретарь Актанышского райкома ВЛКСМ.
— В 1985-1986 гг. — инженер управления сельского хозяйства.
— В 1986-1987 гг. — главный инженер Актанышской райсельхозхимии.
— В 1987-1989 гг. — секретарь парткома колхоза им. 40 лет Победы.
— В 1993 г. — преподаватель на кафедре «Сельхозмашины» КСХИ.
— В 1993-1995 гг. — первый заместитель главы администрации Актанышского района.
— В 1995-1997 гг. — заместитель главы администрации Сармановского района.
— В 1997-1998 гг. — первый заместитель главы администрации.
— В 1998-2012 гг. — глава администрации Актанышского района.
— В 2000-2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
— В 2006-2012 гг. — глава муниципального образования «Актанышский муниципальный район».
— В 2012-2017 гг. — министр образования и науки РТ.
— В 2013 г. — и. о. заместителя премьер-министра РТ.
— В 2013-2017 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
— В 2017-2018 гг. — и. о. руководителя исполкома Актанышского района РТ.
— В 2018 г. — руководитель исполкома Актанышского района РТ.
— В 2018-2022 гг. — глава Актанышского муниципального района.
Автор девяти научных трудов и двух изобретений.
В данный момент — обвиняемый по уголовному делу о коррупции.
