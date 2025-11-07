В Татарстане запустили кампанию «Твоя мера — 0 промилле»

Также начальник управления автодорог Минтранса РТ Карим Нурмухаметов сообщил, что в республике уже отремонтировали свыше 1,7 км дорог

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс Татарстана представил социальную кампанию против вождения в нетрезвом виде «Твоя мера — 0 промилле», ее презентовал начальник управления автодорог Минтранса РТ Карим Нурмухаметов.

Он назвал пьяное вождение общенациональной проблемой, требующей совместных усилий власти, бизнеса и общества. Важная задача — воспитать новую культуру поведения на дорогах.

— Наша задача — создавать современные, безопасные и комфортные дороги, которые минимизируют риски для всех участников движения.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Нурмухаметов отметил, что безопасность движения зависит и от качества инфраструктуры. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировали свыше 1,7 км дорог и 4 тыс. погонных метров мостов — с установкой знаков, неровностей, разметки и ограждений.

В рамках нового проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году планируют довести до норматива 60% региональных дорог и сохранить на уровне 85% качество дорог в крупных агломерациях республики. Напомним, что в Казани завершается программа ремонта поселковых дорог за 2 млрд рублей.

Наталья Жирнова