Риелторы в Казани в среднем получают от 100 до 200 тыс. рублей

Такой доход имеет четверть специалистов по стране

По результатам исследования, которое имеются у РИА «Новости», около половины российских риелторов и ипотечных брокеров отметили рост доходов в 2025 году. В Казани эта тенденция также прослеживается: 40% участников опроса зафиксировали увеличение заработка за последний год.

Согласно данным опроса, средний месячный доход казанских специалистов по недвижимости — от 100 до тыс. рублей. При этом каждый десятый риелтор или брокер в Казани зарабатывает свыше 300 тыс. рублей, тогда как каждый пятый получает менее 100 тыс. рублей.

В целом по стране почти половина опрошенных профессионалов рынка недвижимости — 48,8% — сообщила о повышении доходов. Чуть более трети участников исследования, а именно 37,1%, не заметили изменений в уровне заработка. О снижении доходов заявили 14,1% респондентов.

Анализ уровня заработков по России показывает, что почти треть специалистов — 29% — получают от 200 до 300 тыс. рублей в месяц. Четверть опрошенных, то есть 25%, имеют доход в диапазоне от 100 до 200 тыс. рублей. Каждый пятый риелтор или ипотечный брокер (22%) зарабатывает от 50 до 100 тыс. рублей ежемесячно. Десятая часть участников опроса (10%) сообщила о доходах от 300 до 500 тыс. рублей. Лишь 6% специалистов получают более 500 тыс. рублей в месяц, а 5% — менее 50 тыс. рублей.

Наталья Жирнова